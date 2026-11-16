Lazio, il report su Zaccagni, Frattesi e Tavares

16/11/2026 | 20:44:10

La Lazio ha comunicato lo stato fisico di Zaccagni, Frattesi e Nuno Tavares, tre senatori della squadra: “Mattia Zaccagni ha effettuato la risonanza magnetica, che ha confermato un ulteriore miglioramento dell’edema post traumatico al quadricipite della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutata l’evoluzione della sintomatologia dolorosa per un possibile reinserimento in gruppo.

Nuno Tavares è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un miglioramento della lesione riportata durante la sfida contro il Napoli. Il giocatore prosegue il protocollo fisioterapico come da programma.

Davide Frattesi, tornato anzitempo dagli impegni con la Nazionale Italiana, è stato sottoposto a risonanza magnetica, che ha confermato un affaticamento muscolare senza lesioni. Il giocatore verrà monitorato nei prossimi giorni”.

Foto: X FIGC