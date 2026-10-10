Lazio, il report su Marusic, Gudmundsson, Cancellieri e Rovella

10/10/2026 | 14:17:20

La Lazio ha dato un aggiornamento sugli infortunati. “Adam Marusic prosegue il programma di recupero, con progressivo incremento dei carichi di lavoro. Il completamento del percorso sarà subordinato alla risposta clinica e agli esami strumentali che eseguirà la prossima settimana.

Nicolò Rovella sta proseguendo il percorso riabilitativo e di ricondizionamento atletico, con incrementi dell’intensità e dei volumi di lavoro, finalizzato al successivo reinserimento nelle attività con la squadra. Eseguirà in settimana il definitivo controllo strumentale.

Matteo Cancellieri continua il programma di lavoro individualizzato, con progressiva ripresa delle attività atletiche compatibilmente con l’evoluzione del quadro clinico locale.

Albert Gudmundsson mantiene il tutore e prosegue il programma terapeutico e riabilitativo previsto, sotto costante supervisione dello staff medico”.