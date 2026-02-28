TOP NEWS
Lazio, i convocati per Torino: out Gila, Basic e Maldini

28/02/2026 | 18:16:35

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in trasferta contro il Torino. Assenti Gila, Basic e Maldini:

Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;

Difensori: Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Ratkov, Zaccagni.
foto sito lazio