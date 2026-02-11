Lazio, i convocati per Bologna. Out Zaccagni e Lazzari

11/02/2026 | 11:30:45

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per la gara di Coppa Italia di questa sera a Bologna. In lista figurano Gila, Provstgaard e anche Basic, nonostante quest’ultimo non si sia allenato nei giorni scorsi giorni dopo il problema accusato contro la Juventus.Out invece Lazzari e Zaccagni.

Questi i convocati:

Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli; Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor; Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.

Foto: sito Lazio