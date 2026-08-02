Lazio, i convocati di Gattuso per l’amichevole contro l’Ascoli
02/08/2026 | 11:55:33
La Lazio ha diramato la lista dei convocati di Gennaro Gattuso per l’amichevole delle 20:45 contro l’Ascoli.
Questa la lista dei convocati:
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Marusic, Pedraza, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Galassi, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Artistico, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Sana Fernandes, Serra, Zaccagni.
Foto: Instagram Lazio