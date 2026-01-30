Lazio-Genoa, i convocati di De Rossi: c’è Norton-Cuffy
30/01/2026 | 14:06:52
Il Genoa ha diramato la lista dei convocati di Daniele De Rossi per il match contro la Lazio.
Questa la lista:
Portieri: Justin Bijlow, Nicola Leali, Daniele Sommariva.
Difensori: Johan Vasquez, Leo Ostigard, Aaron Martín, Stefano Sabelli, Brooke Norton-Cuffy, Alessandro Marcandalli, Alin Celik, Nils Zätterström, Sebastian Otoa.
Centrocampisti: Morten Frendrup, Ruslan Malinovskyi, Morten Thorsby, Jean Onana, Mikael Ellertsson, Patrizio Masini, Hugo Cuenca, Filippo Carbone.
Attaccanti: Vitor Vitinha, Lorenzo Colombo, Junior Messias, Maxwel Cornet, Jeff Ekhator, Joi Nuredini.
Foto: X Genoa