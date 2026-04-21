Lazio, tifosi a Formello caricano la squadra per l’Atalanta
21/04/2026 | 11:06:03
Vigilia di Coppa Italia con i tifosi per la Lazio di Sarri. Il centro sportivo di Formello apre i cancelli: la Lazio è scesa in campo per la prima parte della rifinitura pre Atalanta di fronte al pubblico. Un bagno di folla pronto a caricare la squadra per l’attesa partita di domani contro l’Atalanta. Il tifo organizzato della Lazio sarà presente anche nel pomeriggio a Fiumicino, quando la squadra di Sarri si imbarcherà per Bergamo.
foto x lazio