L’avvocato delle figlie di Maradona: “Diego è stato assassinato a sangue freddo”

15/10/2026 | 16:27:19

L’avvocato delle figlie di Maradona ha parlato così al processo sulla morte del compianto fuoriclasse argentino: “Hanno ucciso un eroe mitologico, un guerriero capace di viaggiare verso l’oblio e la morte e di farvi ritorno a proprio piacimento. E lo hanno fatto in modo vile, sfruttando la sua salute cagionevole. All’inizio di questo processo ho detto che Diego è stato assassinato. Oggi, lo ripeto: è stato assassinato a sangue freddo, e quell’affermazione non si basa più su ciò che ha presentato la difesa o su quanto sostenuto da Dalma e Gianinna. Oggi quella tesi si fonda su tutte le prove che sono emerse nel corso di queste udienze”.

foto facebook maradona