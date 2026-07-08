L’Avellino a un passo da Luca Di Maggio: base di accordo con l’Inter

08/07/2026 | 17:50:26

L’Avellino si appresta a chiudere un’interessante operazione per il centrocampo. Si tratta di Luca Di Maggio, classe 2005, di proprietà dell’Inter nell’ultima stagione a Padova e che può giocare sia da mezzala che da trequartista. Secondo quanto svelato nel pomeriggio da PrimaTivvù e confermato da Gianluigi Longari, siamo in stato avanzato per un affare che dovrebbe essere a titolo definitivo.

Foto: Instagram Di Maggio