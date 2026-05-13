Lautaro: “Siamo contenti di aver vinto due trofei. Chivu ci ha dato una grande mano”

13/05/2026 | 23:37:39

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria contro la Lazio in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Un significato di tanta importanza, non era semplice ripartire dopo l’anno scorso. Stagione veramente importante per gioco e risultati, orgoglioso che finiamo quest’anno con un altro trofeo”.

Non era scontato dopo l’anno scorso. “Si parla sempre dell’Inter, dobbiamo continuare sulla nostra strada e far arrivare titoli. Oggi siamo contenti, due titoli vuol dire tanto”.

Un voto a Chivu? “Dieci, quest’anno ci ha dato una grandissima mano”.

Foto: X Inter