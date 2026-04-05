Lautaro segna dopo 60 secondi, Mancini pareggia. Calhanoglu firma il 2-1 al 47′
05/04/2026 | 21:36:40
Dopo 60 secondi Lautaro Martinez apre le marcature a San Siro su invito di Thuram. Dieci minuti di dominio nerazzurro, poi entra in partita la Roma di Gasperini. Rensch si infila nello spazio ed è liberissimo di mettere morbido in mezzo: Thuram si perde completamente Mancini che arriva in corsa e di testa manda alle spalle di Sommer. Calhanoglu al 47′ trova il gol del 2-1 con una perla da fuori.
foto x inter