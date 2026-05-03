Lautaro: “Scudetto meritato. Non era facile vincere dopo l’anno scorso”

03/05/2026 | 23:36:42

Lautaro Martinez. attaccante dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Parma che ha consegnato lo scudetto ai nerazzurri: “È stata una stagione difficile, non era facile ripartire dopo quello che è successo l’anno scorso. Il campionato è stato equilibrato fino a un certo punto, poi siamo riusciti nello sprint finale a fare la differenza”.

Un percorso non semplice, ma concluso nel migliore dei modi: “È stato un campionato lungo e complicato, non sono mancate le difficoltà, ma alla fine siamo riusciti a vincerlo in maniera meritata”.

Poi, il momento più emozionante: la dedica. Lautaro non ha dubbi e rivolge il pensiero alle persone più care: “Lo dedico ai miei genitori, ai miei figli, a mia moglie, ai miei parenti arrivati oggi dall’Argentina e ai miei nonni che sono in cielo ma sono sempre con me”.

Foto: X Inter