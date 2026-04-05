Lautaro Martinez: “Vittoria importante per il nostro cammino, abbiamo dato un segnale a noi stessi”

05/04/2026 | 22:59:49

Lautaro Martinez ha parlato a DAZN dopo la vittoria sulla Roma: “Oggi era una partita, uno scontro diretto, una partita molto importante per il nostro cammino, per il campionato, per la classifica, per il segnale che ci diamo noi stessi, come abbiamo parlato in queste ultime ore. Bisognava scendere in campo con l’atteggiamento giusto, con la personalità, perché la Roma è una squadra forte, una squadra che conosciamo, il suo allenatore da tanto, gioca uomo contro uomo, ti fa sporcare le giocate. Siamo contenti, felici perché lui è tornato, oggi ha fatto la differenza come ci ha abituato a farla sempre. Un calo lo possiamo avere tutti, ce l’ho io sempre, quindi sono contento e felice per lui, per tutti i compagni, perché era la vittoria che ci meritavamo tutti”.

foto x inter