Lautaro Martinez suona la carica: “Testa bassa e lavorare, l’unico modo per migliorare”

14/10/2026 | 22:27:19

“Testa bassa e lavorare, l’unico modo di migliorare” ha scritto Lautaro Martinez sui social all’indomani della sconfitta dell’Inter contro il Club Brugge. Il capitano nerazzurro suona la carica dopo la doppietta di ieri che si è rivelata inutile. Due gol che non sono bastati ai nerazzurri di Cristian Chivu per conquistare i primi punti di questa edizione della Champions League.

foto x inter