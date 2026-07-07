Lautaro Martinez: “Messi è il migliore di sempre. Sul 2-0 abbiamo avuto un po’ di paura”

07/07/2026 | 22:26:02

Lautaro Martinez ha parlato a DAZN dopo la vittoria dell’Argentina contro l’Egitto: “Paura di uscire sul 2-0? Sicuramente c’era tra le tantissime emozioni che abbiamo provato alla fine, perché essere 0-2 e con poco tempo alla fine della gara… Sicuramente abbiamo messo tutto quello che avevamo dentro anche nel momento della pausa. Il mister ci ha detto questo, di lasciare tutto fino all’ultimo. Poi abbiamo cercato la porta dell’avversario sempre con continuità, avevamo preso il secondo gol. Poi abbiamo trovato il gol che anche al primo tempo meritavamo e poi sicuramente la fiducia è stata fondamentale per portare a casa questa gara. Messi? Ho parlato con lui ora, gli ho detto che si merita tutto questo che sta vivendo. Io sono orgoglioso e molto felice di aver condiviso con lui il Mondiale di Qatar, tre Copa America, una Finalissima e anche questo Mondiale. Io ho avuto anche la fortuna di averlo da fianco anche quando ha vinto il suo ottavo Pallone d’Oro. Tutte queste emozioni per me sono incredibili e me la porterò sempre con me, perché stiamo parlando del migliore al mondo e migliore di sempre”.

Foto: Instagram Lautaro