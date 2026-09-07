Lautaro Martinez: “L’obiettivo non è solamente la Champions. Alla pari con il Real? Abbiamo le nostre armi”

07/09/2026 | 20:22:56

Lautaro Martinez ha parlato in conferenza stampa: “Partita che si prepara da sola? Sicuramente. Abbiamo avuto poco tempo per recuperare, ma siamo pronti per affrontare questa nuova edizione di questa competizione prestigiosa. Pronti per fare una grandissima gara contro un avversario di valore, cercheremo di fare tutto nel migliore die modi per portare un buon risultato a Milano. L’esultanza col Napoli? Ho sofferto tanto da piccolo, sicuramente si migliora, cerco di trasmettere sempre questa cosa, la cosa più importante è lasciare tutto in campo, sabato lo abbiamo fatto contro un avversario molto forte. Due gol sotto era difficile, ma anche con i cambi abbiamo avuto tanta energia positiva, più la gente, importante girare il risultato e portarlo dalla nostra parte. Alla pari col Real? Abbiamo un percorso positivo dove abbiamo vinto tanti trofei, il cammino è corretto, è un cammino di crescita costante. Affrontiamo una squadra con giocatori di altissimo livello, noi abbiamo le nostre armi, domani dobbiamo fare una grandissima prestazione per portare un risultato positivo a Milano. La Champions? Ogni anno che inizia l’obiettivo principale non è solo la Champions, ma anche lo scudetto, la Coppa Italia, la Supercoppa, perché è così, si gioca per vincere trofei, si gioca in un grandissimo club come l’Inter. Domani dobbiamo essere pronti per affrontare una squadra forte come il Real”.

foto x inter