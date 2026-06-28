Lautaro: “La mia prima rete in un Mondiale? Stavo cercando di superare quell’ansia che avevo. Adesso mi godo questa soddisfazione”

28/06/2026 | 17:30:35

L’attaccante dell’Inter e della Nazionale argentina Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di telefe al termine del match con la Giordania. Queste le sue parole sulla sua prima rete in un Mondiale:

“Non ho passato un brutto momento, ma stavo cercando di superare quell’ansia che avevo, perché all’inizio dello scorso Mondiale ho segnato due gol ma sono stati annullati per fuorigioco. Adesso mi godo questa soddisfazione nel modo migliore, perché rappresentare il proprio paese è la cosa più bella che si possa fare”.

Foto: Instagram Lautaro