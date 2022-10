Lautaro festeggia dopo il pareggio al Camp Nou. Spunta il like di Messi. Tifosi del Barça inferociti: “Traditore”

Al giorno d’oggi, sapersi muovere sui social diventa fondamentale per non imbattere in casi diplomatici e in scivoloni mediatici. Ne sa qualcosa Leo Messi, protagonista nelle scorse ore di polemiche social. L’asso argentino, ha messo un like sotto un post su Instagram di Lautaro Martinez, che festeggiava dopo il gol e il pareggio dell‘Inter al Camp Nou, contro il Barcellona.

In realtà, Lautaro non menziona mai i blaugrana, scrivendo: “Cuore, personalità, umiltà. #ForzaInter”.

Spunta però il like di Leo Messi, amico e compagno di Nazionale con Lautaro. Un like che non è passato inosservato ai tifosi del Barcellona, che si sono sentiti traditi dal gesto della Pulce, bandiera del club, prima del suo addio nel 2021, e il suo passaggio al PSG.

I tifosi del Barça hanno iniziato a commentare “traditore”, restando delusi dal gesto del loro ex idolo, che hanno sempre amato, nonostante la sua partenza 2 estati fa, verso Parigi.

Che l’amore tra Messi e i tifosi del Barcellona possa definitivamente finire per un like su Instagram? Chissà.

Foto: twitter Champions