Lautaro diventa il terzo miglior marcatore dell’Argentina: “Felice di questo traguardo. Andiamo avanti per altri successi”

04/10/2026 | 11:32:10

L’attaccante dell’Inter e della Nazionale argentina, Lautaro Martínez, ha festeggiato con un post sui social il raggiungimento del terzo posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi dell’Albiceleste. Queste le sue parole, pubblicate su Instagram:

“Vittoria e grazie per l’amore, sempre. Felice di diventare il 3° miglior marcatore di tutti i tempi di questa squadra. Andiamo avanti per altri successi”.

Foto: Instagram Argentina