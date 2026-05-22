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L’Atletico Madrid accelera: Bernardo Silva sempre più vicino

22/05/2026 | 20:15:46

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L’Atletico Madrid ha scelto Bernardo Silva per il dopo Griezmann. Secondo quanto rivelato da MARCA, il portoghese di 31 anni è ormai convinto che i colchoneros siano la destinazione ottimale per il suo futuro, dopo aver maturato la decisione di dire addio al Manchester City. L’Atletico è pronto a inserire un bonus alla firma, un ultimo sforzo per inserire il nazionale portoghese tra i giocatori più pagati dell’Atlético Madrid.
Foto: Instagram Manchester CIty