L’Atlanta ha fretta: in arrivo c’è Thiago Almada dal Velez

Colpo in arrivo per l’Atlanta United, squadra che milita nella MLS, la massima categoria statunitense. Il club sta per mettere le mani su Thiago Almada, jolly offensivo argentino attualmente al Velez Sarsfield. L’Atlanta aveva provato invano a prendere Joao Pedro, facendo recapitare un’offerta al Cagliari. Poi, viste le resistenze del club sardo, gli americani hanno virato sul talentino dell’albiceleste. E lo hanno fatto anche con una certa fretta, dal momento che il mercato d’oltreoceano chiude il 5 agosto. L’operazione andrà in porto per circa 12-13 milioni di euro.

Foto: Instagram Thiago Almada