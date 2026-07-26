L’Atalanta va sotto, poi ribalta l’Arezzo. A segno anche Ederson

26/07/2026 | 21:53:27

L’Atalanta va sotto 0-2, poi ribalta l’Arezzo e vince 3-0. I toscani trovano il doppio vantaggio con Arena e Illanes. Nel secondo tempo Sarri cambia la Dea, prima va in gol Sulemana, poi arriva il pareggio di Ederson e infine Krstovic firma la rimonta finale.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi (46′ Sportiello, 73′ Vismara); Bellanova (46′ Zappacosta), Djimsiti (C), Scalvini, Bernasconi (46′ Ahanor); Samardžić (62′ Maldini), Gaetano (62′ Ederson), Zalewski (40′ Sulemana); Cassa 46′ Vavassori), Scamacca (46′ Krstovic), Raspadori (62′ De Roon). All. Sarri

AREZZO (4-3-3): Seculin (61’Trombini); Righetti (61’Martinez Mena), Illanes (61′ Casarosa), Gilli (61′ De Col), Renzi; Ionita (C), Viviani, Sala; Arena, Cerri, Tavernelli. All.Bucchi

foto x atalanta