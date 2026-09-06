L’Atalanta risponde: “Respingiamo con fermezza le accuse della Roma. Pronti a ogni confronto”
06/09/2026 | 17:12:18
L’Atalanta ha risposto al comunicato della Roma su quanto accaduto ieri sera al termine della gara di ieri.
Questo il comunicato:
“Atalanta BC respinge con fermezza le valutazioni espresse da AS Roma nei confronti del proprio Amministratore Delegato Luca Percassi.
Il Club, ritenendo opportuno non alimentare ulteriormente la vicenda attraverso dichiarazioni pubbliche, si dichiara assolutamente disponibile fin da subito a sottoporsi a ogni necessario confronto con gli organi della giustizia sportiva, al fine di verificare le circostanze richiamate”.
Foto: X Atalanta