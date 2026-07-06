L’Atalanta presenta lo staff di Maurizio Sarri
06/07/2026 | 18:52:59
Presentato lo staff di Sarri, la nota dell’Atalanta: “Atalanta BC è lieta di annunciare la composizione dello staff tecnico che coadiuverà mister Maurizio Sarri nella stagione 2026/27.
Vice allenatore: Marco Ianni
Collaboratori tecnici: Michele Beoni e Mattia Pasqui
Preparatori atletici: Davide Losi e Davide Ranzato
Collaboratore preparatori atletici: Andrea Vigni
Head of Performance: Marcello Iaia
Area Performance: Enrico Perri
Riatletizzatore: Giacomo Milesi
Allenatori dei portieri: Massimo Nenci e Giorgio Frezzolini
Match analyst: Stefano Brambilla
foto sito atalanta