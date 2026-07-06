L’Atalanta presenta lo staff di Maurizio Sarri

06/07/2026 | 18:52:59

Presentato lo staff di Sarri, la nota dell’Atalanta: “Atalanta BC è lieta di annunciare la composizione dello staff tecnico che coadiuverà mister Maurizio Sarri nella stagione 2026/27.

Vice allenatore: Marco Ianni

Collaboratori tecnici: Michele Beoni e Mattia Pasqui

Preparatori atletici: Davide Losi e Davide Ranzato

Collaboratore preparatori atletici: Andrea Vigni

Head of Performance: Marcello Iaia

Area Performance: Enrico Perri

Riatletizzatore: Giacomo Milesi

Allenatori dei portieri: Massimo Nenci e Giorgio Frezzolini

Match analyst: Stefano Brambilla

foto sito atalanta