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L’Atalanta conferma la risoluzione con Palladino: il comunicato

16/09/2026 | 11:34:40

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Dopo la conferma dell’arrivo di Palladino alla panchina del Bologna, l’Atalanta ha confermato di aver risolto il contratto dell’allenatore.
Questo il comunicato del club:
“Atalanta BC comunica di aver formalizzato l’accordo di risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Raffaele Palladino.
La società augura al tecnico le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della propria carriera”.
Foto: X Atalanta