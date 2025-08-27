Lasagna riparte dal Padova: “Ho accettato con entusiasmo. Bari? Nessuno mi ha chiesto di restare”

27/08/2025 | 17:12:27

Kevin Lasagna riparte dal Padova, l’ex attaccante dell’Udinese e del Carpi ha parlato ai canali ufficiali del nuovo club: “È stato tutto rapido, ho sempre avuto entusiasmo ad accettare. Ho parlato anche con qualche compagno attuale ed ho ho subito deciso di venire qui. Ad Este è ripartito tutto. Dopo Cerea volevo tornare a giocare con i miei amici nei paesi vicini. Zattarin e il dg dell’Este mi convinsero. Feci parecchi gol, 21, e poi sono andato a Carpi. In quella stagione vincemmo il campionato di B, poi siamo retrocessi e poi approdai ad Udine. Come minutaggio spetterà al mister scegliere se farmi partire dal 1′. La squadra vuole imparare e ascoltare il mister. Allenamenti intensi, nessuno si lamenta, tutti in silenzio. Restare al Bari? Non ho mai saputo nulla da nessuno, non penso ci fosse la possibilità. Mi sono trovato bene in Puglia, l’anno scorso è stato positivo”.

Foto: sito Padova Calcio