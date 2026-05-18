L’Arsenal vede vicina la vittoria della Premier: un gol di Havertz stende il Burnley
18/05/2026 | 23:09:18
L’Arsenal si avvicina a vincere la Premier League dopo oltre 20 anni. I Gunners battono 1-0 il Burnley con un gol di Havertz nel Monday Night e volano a +5 sul City, che ha due gare da giocare, contro una sola dei Gunners, l’ultima in casa del Crystal Palace.
Arsenal che può tornare campione domenica prossima ma già domani, qualora il Manchester City dovesse non vincere in casa del Bournemouth, squadra rivelazione della stagione.
Foto: sito Arsenal