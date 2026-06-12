Larin risponde a Lukic: un buon Canada ferma la Bosnia 1-1

12/06/2026 | 23:00:09

Finisce 1-1 tra Canada e Bosnia, una partita che ha visto i padroni di casa pareggiare nella ripresa ma giocare una grande partita. La Bosnia ha chiuso in vantaggio il primo tempo. Il gol di Lukic al 21′ su assist di Kolasinac, occasionissime fallite da J. David e Oluwaseyi per i padroni di casa. Nella ripresa dominio del Canada, che ha pareggiato al 79′ Larin, appena entrato, si gira in area e di destro infila Vasilj anche grazie a una leggera deviazione di Katic. Occasione in pieno recupero ancora con Larin per il Canada, che però non va oltre l’1-1 al debutto con la Bosnia.

foto facebook fifa