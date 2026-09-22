L’arbitro Massa a Gasperini e Chivu: “Avete fatto uno spettacolo”

22/09/2026 | 19:08:14

Roma-Inter di sabato pomeriggio è stata tra le più belle partite di questo spettacolare inizio di stagione in Serie A. Al doppio vantaggio firmato Manu Kone, alla prima doppietta in carriera, ha risposto, nella ripresa, il solito Lautaro Martinez con la seconda marcatura multipla, dopo quella realizzata contro il Napoli. Nel corso del programma Bordocam, realizzato da Davide Bernardi per DAZN, è emerso un curioso siparietto al fischio finale della partita, in cui Davide Massa, l’arbitro della partita, ha apprezzato particolarmente lo spettacolo offerto dalle due squadre, complimentandosi con Chivu e Gasperini con queste parole: “Avete fatto uno spettacolo”.

Foto: X AIA