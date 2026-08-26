Laporta: “Rispettiamo l’Atletico, ma vogliamo Julian Alvarez”

26/08/2026 | 15:48:31

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato al Mundo Deportivo, soffermandosi sulla questione Julian Alvarez, obiettivo per l’attacco blaugrana: “Siamo molto interessati al giocatore e ci piacerebbe che la nostra offerta fosse accettata. Lo facciamo nel massimo rispetto dell’Atletico Madrid. Se sono disposti a vendere in questa sessione estiva, noi siamo pronti ad acquistarlo alle condizioni della proposta che abbiamo presentato. Abbiamo detto che rispettavamo la loro decisione, ma se avessero trovato un’alternativa durante questa sessione di mercato, noi saremmo rimasti interessati. L’offerta del Barça è ancora valida. Ci sono arrivate informazioni secondo cui l’Atletico Madrid sta negoziando con altri club per il giocatore. Noi continuiamo a essere presenti con la nostra offerta, perché è di dominio pubblico che il giocatore vuole venire al Barça. Questa situazione ha creato molto rumore che non è stato provocato da azioni del Barça”.

Foto: Instagram Barcellona