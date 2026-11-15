Laporta ricorda Cruijff: “Impossibile scegliere un solo ricordo speciale”

15/11/2026 | 12:18:09

Joan Laporta torna a parlare del legame speciale che unisce Barcellona e Ajax, con Johan Cruijff come figura centrale di una storia condivisa. Il presidente blaugrana ha rilasciato un’intervista a De Telegraaf alla vigilia della Legacy Match tra le leggende dei due club, soffermandosi soprattutto sul rapporto personale con l’indimenticabile numero 14 olandese e sull’eredità lasciata nel mondo del calcio. “Ajax e Barça condividono una storia unica, nella quale Johan Cruijff rappresenta il grande punto di collegamento tra i due club”, ha dichiarato Laporta. Il presidente ha sottolineato quanto sia significativo disputare la partita celebrativa alla Johan Cruijff ArenA, uno stadio che porta il nome di una figura capace di lasciare un’impronta indelebile in entrambe le società. Particolarmente emozionante il passaggio dedicato ai ricordi personali. “È quasi impossibile scegliere un solo ricordo speciale di Johan. Ce ne sono così tanti!”, ha raccontato Laporta. Il numero uno del Barcellona ha ricordato le serate trascorse a casa dell’olandese, le cene di Natale, i momenti in compagnia di Frank Rijkaard, Henk ten Cate e Txiki Begiristain, oltre alle partite a golf. Tra gli episodi più divertenti, anche un assist servito proprio a Cruijff durante una partita amichevole: “Gli diedi il pallone e lui segnò un gol bellissimo. Così posso sempre dire di aver fatto un assist a Cruijff!”. Laporta ha poi evidenziato l’importanza della rivoluzione calcistica portata dall’olandese in Catalogna: “Johan ha cambiato il modo in cui il Barcellona interpretava il calcio. Ha dato al club un’identità precisa, basata sul possesso palla, sul gioco offensivo, sull’intelligenza, sull’iniziativa e sul controllo della partita”. Un’eredità che, secondo il presidente, continua a vivere nel lavoro di allenatori come Pep Guardiola, Frank Rijkaard, Luis Enrique e Hansi Flick, oltre che nella filosofia della Masia. Il rapporto tra Ajax e Barcellona va ben oltre le sfide e i trasferimenti. “La nostra relazione è molto più profonda. Condividiamo una filosofia calcistica basata sul gioco offensivo, sul possesso, sulla creatività, sul talento e sulla crescita dei giovani”, ha spiegato Laporta. Il dirigente ha inoltre dedicato parole importanti a Jordi Cruijff, attuale direttore tecnico dell’Ajax: “È un privilegio essergli amico. Sono orgoglioso di vedere l’uomo che è diventato, con una personalità tutta sua”. Infine, Laporta ha citato Frenkie de Jong come uno dei simboli più recenti di questo legame: “Oggi Frenkie porta avanti questa tradizione. Rappresenta il talento, la visione di gioco e lo stile che da tanti anni uniscono Ajax e Barcellona”. Una storia che continua a vivere nel presente, nel segno di Johan Cruijff.

foto: instagram Barcellona