Laporta: “Lavoreremo sodo per cercare di vincere la Champions. Yamal? Ha una maturità fantastica per la sua età”

11/09/2026 | 11:36:32

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato durante la festa nazionale della Catalogna. Queste le sue parole:

“Quest’anno ci siamo posti l’obiettivo di vincere la Liga, la Copa del Rey, la Supercoppa e la Champions League, e questo richiede la massima concentrazione e determinazione. E bisogna sempre tenere a mente lo spirito di squadra, che è ciò che i giocatori devono fare, e questo ci porterà a vincere i titoli. La Champions fonte di entusiasmo? Siamo tutti particolarmente entusiasti della Champions League e lavoreremo sodo per cercare di vincerla. Yamal? Ha una maturità fantastica per la sua età ed è un ottimo esempio di ciò che questa squadra deve fare in questa stagione. Concentrazione, intensità, impegno, senza mai rilassarsi. Lavorando al massimo”.

Foto: Instagram Barcellona