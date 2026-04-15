Laporta: “L’arbitraggio di ieri è stato vergognoso. Quello che ci hanno fatto è intollerabile”

15/04/2026 | 17:25:53

Il presidente eletto del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato ai media durante la sua visita al Trofeo Conde de Godó. Queste le sue parole:

“Prima di tutto, voglio congratularmi con l’Atlético de Madrid, ma questo non giustifica l’arbitraggio di ieri, sia da parte dell’arbitro che del VAR , che è stato vergognoso. Quello che ci hanno fatto è intollerabile. Nella partita d’andata non ci hanno concesso un rigore netto e hanno espulso un nostro giocatore quando meritava solo un cartellino giallo, perché Giuliano non aveva il pallone sotto controllo. Il cartellino rosso ci ha fatto molto male. È stata una partita in cui le decisioni arbitrali ci hanno penalizzato molto. Nel ritorno, Eric García non era l’ultimo uomo, stava arrivando Koundé. L’arbitro aveva fischiato il giallo e il VAR lo ha fatto rettificare. Il gol di Ferran era valido, il rigore su Olmo era clamoroso, l’aggressione a Fermín è intollerabile perché gli hanno aperto tutta la parte superiore del labbro e poi mostra il cartellino a Gavi… Il ragazzo soffriva mentre lo ricucivano e nemmeno un cartellino. È inammissibile”.

Foto: Instagram Barcellona

