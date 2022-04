Laporta: “Ho invitato Messi all’inaugurazione del nuovo Camp Nou”

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha svelato, intervistato da RAC1, di aver invitato Leo Messi all’inaugurazione del nuovo Camp Nou.

Queste le sue parole: “Ho invitato Messi all’inaugurazione del nuovo camp Nou. Questa è stata casa sua per anni. La mia comunicazione con lui non è fluida come prima ma qui è il benvenuto e vorrei che fosse presente qui con noi durante quel momento, anche se gioca in un club diverso dal nostro. Leo ha fatto la storia del Barcellona e merita di inaugurare con noi la nostra nuova casa. La data? Non saprei, penso l’anno prossimo se i lavori andranno come si deve”.

Foto: Twitter Barcellona