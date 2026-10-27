Laporta crede in Yamal: “Sono convinto che prima o poi vincerà il Pallone d’Oro”

27/10/2026 | 09:56:02

Joan Laporta non ha dubbi: Lamine Yamal riuscirà a conquistare il Pallone d’Oro. Il presidente del Barcellona, dopo la cerimonia di Londra, ha ribadito la propria fiducia nel talento spagnolo, arrivato al terzo posto nella classifica finale alle spalle di Harry Kane e Kylian Mbappé. Una delusione per il giovane attaccante, che può comunque consolarsi con il riconoscimento di miglior giovane per il terzo anno consecutivo.” Sono convinto che finirà per vincere il Pallone d’Oro, non so quando, ma lo ha meritato”, ha dichiarato Laporta, convinto che il percorso del numero 10 blaugrana sia destinato a portarlo al massimo riconoscimento individuale. Il presidente ha inoltre sottolineato che il risultato della votazione non deve essere vissuto come una battuta d’arresto, ma come uno stimolo per continuare a crescere.”Per me ha fatto abbastanza per conquistare il Pallone d’Oro, ma gli elettori hanno deciso così. Con sportività. E questo deve servire da motivazione, per lui personalmente, perché sono sicuro che sarà così. Tutti i suoi compagni lo aiuteranno a superare rapidamente questo momento difficile”.Laporta ha poi invitato l’ambiente blaugrana a sostenere il ragazzo, ricordando quanto sia speciale il percorso compiuto da Yamal fin dalla giovanissima età: “Dobbiamo dargli affetto perché se lo merita. Questo è qualcosa di unico, che Lamine ha fatto da quando aveva 16 anni, e ha un enorme valore. Merita tutto e lo aiuteremo a essere ancora più motivato per vincere questo premio il prossimo anno”.Il presidente del Barcellona ha affrontato anche la sconfitta nel Clásico contro il Real Madrid, chiedendo alla squadra di reagire senza perdere fiducia negli obiettivi stagionali. “Bisogna accettarla con sportività e far sì che ci motivi ad andare avanti. Le aspettative che abbiamo per questa stagione sono intatte”.Laporta ha ribadito la fiducia in Hansi Flick e nel gruppo: “Abbiamo iniziato molto bene la stagione e continueremo così, ne sono sicuro”. Il ko contro i Blancos dovrà diventare un’occasione per correggere gli errori e migliorare: “Ci servirà per imparare dagli sbagli e migliorare dove sarà necessario. Sono orgoglioso dei miei giocatori e del mio allenatore, e i tifosi del Barça possono stare tranquilli”.Infine, Laporta ha celebrato i riconoscimenti ottenuti dal club nella serata londinese, con il Barcellona femminile premiato come miglior squadra dell’anno e Alexia Putellas vincitrice del Pallone d’Oro femminile. “È un orgoglio essere del Barça e, come presidente, sono grato per questo riconoscimento”.Per Yamal il premio più ambito è soltanto rimandato, almeno secondo Laporta. Il presidente è convinto che il talento del giovane spagnolo, unito alla crescita e al sostegno dei compagni, possa portarlo in futuro sul gradino più alto del podio.

Foto: instagram Yamal