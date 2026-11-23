L’annuncio di Emre Mor: “Per adesso devo mettere il calcio in pausa e preservare la mia salute”

23/11/2026 | 15:34:48

L’esterno ventinovenne Emre Mor annuncia il ritiro, almeno momentaneamente, a 29 anni. L’ex talento del Dortmund, giocava in Olanda nel NEC. L’annuncio sui social: “Fin da bambino ho avuto un solo sogno: diventare un calciatore professionista. Realizzare questo sogno ha significato tutto per me. Ho sempre cercato di dare il massimo per lo sport che amo così tanto. Tuttavia, ultimamente ho dovuto affrontare alcune difficoltà legate alla mia salute. Sono arrivato a un punto in cui devo ascoltare il mio corpo, rispettare i miei limiti e mettere al primo posto il mio benessere. Per questo motivo, ho preso la difficile decisione di ritirarmi temporaneamente dal calcio professionistico e concentrarmi su me stesso. Il mio amore per il calcio non cambierà mai e resto fiducioso in ciò che il futuro mi riserverà”.

foto x nec