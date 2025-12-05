Lang: “Sono felice per quello che sto vivendo a Napoli. Con la Juve non è una gara come le altre”

05/12/2025 | 21:05:55

Lang ha parlato a Radio Crc del suo momento al Napoli: “Sono molto felice per il momento che sto vivendo a Napoli, giochiamo bene ed è importante per me: dobbiamo continuare così individualmente e come squadra. Dobbiamo essere pronti, non abbiamo scelta: i big match ci attendono. Penso che il Napoli sia una squadra che deve essere competitiva in ogni competizione: quindi se lo chiedi a me, non è una domanda. Non c’è altra opzione che essere pronti. Napoli-Juventus? Senti già nell’aria che qui non è un match come gli altri. Lo sapevo già prima di venire che è una partita importante”.

Foto: sito UEFA