Landucci: “Felici per la vittoria, contenti per Gimenez. Napoli? Grande partita, loro sono ancora più forti dell’anno scorso”

23/09/2025 | 23:35:46

Marco Landucci , vice allenatore del Milan, ha parlato a Mediaset nel post partita di Milan-Lecce 3-0.

Queste le sue parole: “Gimenez? È normale che sono contento, un attaccante deve fare gol ma le prestazioni sono state buone. Si è messo sempre a disposizione della squadra, era normale che avrebbe fatto gol. Sono contento che l’abbia fatto stasera”.

Il Milan sta crescendo molto: “Secondo me siamo partiti un po’ piano, nel primo tempo dovevamo velocizzare un po’ il gioco. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, il Lecce è rimasto svantaggiato dal rimanere in 10. Noi volevamo passare il turno e siamo contenti”.

Sugli obiettivi: “Gli obiettivi sono importanti, ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra, un gruppo meraviglioso che lavora e sta attento a tutto. C’è una bella atmosfera a Milanello. Dobbiamo rimanere molto concentrati, continuare a lavorare e migliorare. Non c’è un mantenimento: o migliori o peggiori. Noi vogliamo sempre migliorare, questo deve essere l’obiettivo dei giocatori del Milan. I dettagli, fare un metro un più, non far calciare, correre in avanti sono cose importanti che la squadra sta facendo bene e deve continuare a fare con umiltà partita dopo partita”.

Il big match col Napoli arriva al momento giusto? “Sarà una bella sfida. Sarà una grande partita, loro sono molto forti. Da domani cominciamo a prepararla. Quest’anno si sono ancora più rinforzati, sarà una di quelle sfide che tutti i giocatori vogliono giocare. Affrontiamo la sfida con umiltà, speriamo sia una bella partita. Domenica sarà importante ma siamo alla quinta giornata e ci vuole molta calma”.

Siamo sicuri che a dicembre troveremo Allegri e non lei in panchina? “No, adesso basta. Ne ho già fatte anche troppe. Lo devo bloccare, devo stare un po’ più attento. È bene che ci sia lui, è importante per la squadra che ci sia l’allenatore. Noi cerchiamo di dare una mano e di non far danni”.

Foto: sito Milan