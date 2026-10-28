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Landucci: “Attaccavano Allegri per il corto muso, oggi ci criticano perché prendiamo troppi gol. Lobotka? Domani farà gli accertamenti”

28/10/2026 | 23:42:06

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Il vice allenatore del Napoli, Marco Landucci, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Monza. Queste le sue parole:
“In questi giorni facevo una riflessione: una volta dicevano ad Allegri che vinceva di corto muso, oggi ci criticano perché prendiamo troppi gol. Nel secondo tempo la squadra è cresciuta, il gol all’inizio ci ha dato fiducia. Era importante vincere, ora ci prepariamo per la prossima. Lobotka? Non sta sicuramente bene, gli è rimasta sotto la caviglia. Domani farà gli accertamenti, speriamo che non sia niente di grave”.
Foto: X Juventus