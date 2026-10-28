Landucci: “Attaccavano Allegri per il corto muso, oggi ci criticano perché prendiamo troppi gol. Lobotka? Domani farà gli accertamenti”

28/10/2026 | 23:42:06

Il vice allenatore del Napoli, Marco Landucci, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Monza. Queste le sue parole:

“In questi giorni facevo una riflessione: una volta dicevano ad Allegri che vinceva di corto muso, oggi ci criticano perché prendiamo troppi gol. Nel secondo tempo la squadra è cresciuta, il gol all’inizio ci ha dato fiducia. Era importante vincere, ora ci prepariamo per la prossima. Lobotka? Non sta sicuramente bene, gli è rimasta sotto la caviglia. Domani farà gli accertamenti, speriamo che non sia niente di grave”.

Foto: X Juventus