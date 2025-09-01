Manchester United, Lammens in arrivo: intesa raggiunta con l’Anversa

01/09/2025 | 13:05:40

Il Manchester United ha raggiunto un accordo per l’acquisto del portiere Senne Lammens. Il giocatore di proprietà dell’Anversa si trasferirà a Manchester per una cifra pari a 21 milioni di euro più bonus. Questo è quanto riferito da The Athletic che, rivela ulteriori dettagli sulla negoziazione: nessuna clausola sulla futura rivendita dell’estremo difensore. Il portiere belga sta volando per completare il trasferimento ai Red Devils, dopodiché firmerà il contratto che lo legherà al club di Old Trafford per cinque stagioni.

Foto: Instagram Lammens