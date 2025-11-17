L’altalena di Dele-Bashiru: prima dentro e poi fuori. Adesso è un quiz

17/11/2025 | 20:50:46

Fisayo Dele-Bashiru ha vissuto una stagione sull’alterna. Doveva essere il campionato della consacrazione, le prime partite non sono state un successo, poi un infortunio abbastanza serio, quindi il fuori lista per fare spazio a Basic in piena emergenza Lazio. Adesso la possibilità di tornarci visto che ha risolto i problemi fisici e che Rovella ha deciso di operarsi, vittima della pubalgia e reduce dal fallimento della terapia conservativa. La navigazione a vista può anche comprendere eventuali situazioni di mercato: Dele-Bashiru non è un intoccabile e quindi nelle prossime settimane ci possono essere novità, a patto che qualcuno si presenti con una proposta attendibile e convincente. Anche perché nel ruolo di mezzala il classe 2001 ci ha provato, ma fin qui non è riuscito a dare quel contributo necessario per staccare il tagliando di totale competitività.

Foto: Instagram Lazio.

English version