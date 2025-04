L’Al Nassr spinge per il rinnovo di Cristiano Ronaldo: proposto un biennale

L’Al Nassr vuole continuare insieme a Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il club saudita spinge per il rinnovo della stella portoghese e ha avanzato una proposta per il prolungamento del contratto di due anni (giugno 2027).

Foto: Twitter Al Nassr