L’agente di Dragusin: “I top club torneranno a farsi avanti, ma non lascerà Firenze prima di due anni”

09/10/2026 | 19:26:27

L’agente di Radu Dragusin, Florin Manea, ha parlato a Sport.ro del futuro del difensore: “Se dovesse lasciare la Fiorentina, vorremmo che approdasse in un club di livello superiore. Adesso, però, la priorità è fare bene con la maglia viola. Vedremo cosa succederà tra due o tre anni, ma credo che non lascerà Firenze prima di due anni. Al momento non stiamo pensando a un trasferimento. Sono convinto che tornerà al valore di mercato precedente all’infortunio e che le squadre interessate in passato torneranno a farsi avanti”.

foto insta dragusin