Lage: “Auguro il meglio al Benfica, abbiamo lavorato duramente ma non è bastato”

17/09/2025 | 12:05:18

Bruno Lage saluta ufficialmente il Benfica dopo l’esonero avvenuto in seguito alla sconfitta contro gli azeri del Qarabağ. Queste le sue parole, riportate da A Bola:

“La cosa più importante è augurare il meglio al Benfica. Abbiamo lavorato duramente dall’inizio della stagione con una rosa profondamente rinnovata, ma purtroppo alcuni vincoli, interni ed esterni, non ci hanno permesso di andare oltre”.

Sul suo successore, Lage ha aggiunto:

“Auguro buona fortuna al prossimo tecnico. Non so se sarà Mourinho o un altro, ma sarà certamente un uomo che conosce bene il Benfica. Con l’arrivo di giocatori come Sudakov e Dodi Lukebakio, avrà ancora più strumenti per far bene. I calciatori hanno sempre seguito le mie istruzioni, mi sento realizzato. Amo il Benfica, ha fatto tanto per me e per la mia carriera, proiettandomi oltre ogni aspettativa e dandomi i mezzi per sostenere la mia famiglia”.

Foto: X Benfica