Ladri in casa di Zaniolo: “Codardi, se volevate qualche borsetta potevate chiedermela”

20/04/2026 | 15:21:40

Ladri in casa di Nicolò Zaniolo, il calciatore dell’Udinese ha tuonato sui social contro i malviventi che hanno fatto irruzione nella sua abitazione: “Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine, sapendo che io non ero in casa, magari ci fossi stato, vi volevo dire che vi è andata molto male. Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo” lo sfogo dell’attaccante che è intervenuto così su Instagram.

foto insta udinese