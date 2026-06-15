Tunisia, Lamouchi a rischio. C’è già il nome del sostituto

15/06/2026 | 13:58:05

Diversi media arabi sono sicuri che la Tunisia è pronta ad esonerare Lamouchi, dopo la pesante sconfitta contro la Svezia, all’esordio del Mondiale. La federazione tunisina, che si sta muovendo velocemente, avrebbe già individuato Kebaier come sostituto. Insomma dopo 90’, tutt’altro che semplici, la Tunisia è già pronta a cambiare le carte in tavola, in attesa di un altro match complicato e già decisivo, contro i Samurai Blu del Giappone.