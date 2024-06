La Spagna vince e condanna l’Albania al quarto posto: 1-0, decide Ferran Torres

La Spagna vince anche l’ultima partita del girone: 1-0 all’Albania, decide la rete di Ferran Torres. La gara si sblocca al 13′ e a passare in vantaggio sono gli uomini di Luis de La Fuente con la rete di Ferran Torres, glaciale davanti a Strakosha su perfetto invito in profondità di Dani Olmo al 13′ per l’1-0 della Roja. Perfetto il piattone dell’attaccante del Barcellona, che ha sbattuto sul palo sinistro per poi insaccarsi in rete.

Foto: Instagram Ferran Torres