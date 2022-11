La Spagna passeggia: 3-0 sul Costa Rica all’intervallo (Dani Olmo, Asensio e rigore di Torres)

Assolutamente in discesa l’esordio della Spagna al Mondiale in Qatar. Alla fine del primo tempo largo vantaggio sul Costa Rica e partita blindata già un avvio. Al 10’ ha aperto le marcature Dani Olmo dopo un’azione bellissima costruita da Gavi e finalizzata con un tocco sotto imprendibile. Al 21’ il raddoppio di Asensio che incrocia impagabilmente a seguito di un cross di Jordi Alba. Al 31’ il rigore trasformato da Ferran Torres, spiazzato Navas, e concesso per fallo di Duarte su Jordi Alba. Monologo Spagna, qualità assoluta, dominio senza discussione.. Al 10’ ha aperto le marcature Dani Olmo dopo un’azione bellissima costruita da Gavi e finalizzata con un tocco sotto imprendibile. Al 21’ il raddoppio di Asensio che incrocia impagabilmente a seguito di un cross di Jordi Alba. Al 31’ il rigore trasformato da Ferran Torres, spiazzato Navas, e concesso per fallo di Duarte su Jordi Alba. Monologo Spagna, qualità assoluta, dominio senza discussione.

Foto: Twitter Spagna