La Roma è troppo forte, Malen un marziano (poker): 5-1 a Parma

21/11/2026 | 19:51:25

La Roma dilaga a Parma, finisce 5-1 con quattro reti di Malen e Mora. Un primo tempo giocato molto bene dal Parma si chiude con il vantaggio giallorosso firmato da un gran gol di Malen. Nella ripresa la partita cambia, la Roma prende in mano la partita, ma su un contropiede letale il Parma pareggia con Elphege, che dopo essersi fatto 50 metri palla al piede trova il pareggio. La Roma ritrova il vantaggio con il solito Malen, che sfrutta un liscio di Troilo e fa 2-1. Il Parma esce dalla partita e la squadra di Gasperini dilaga, prima arriva il tris di Mora. Poi Malen cala il poker e la tripletta personale. Poi arriva anche il 5-1, sempre firmato dall’olandese.

foto x roma