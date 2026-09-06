La Roma denuncia: “Inaccettabile il comportamento di Luca Percassi nei riguardi del ds D’Amico”

06/09/2026 | 16:47:05

Dopo i fatti accaduti ieri sera al termine della gara contro l’Atalanta, la Roma ha diramato un comunicato per prendere una posizione ufficiale.

Questo il testo:

“L’AS Roma esprime pieno sostegno al Direttore Sportivo Tony D’Amico in relazione a quanto accaduto al termine della gara contro l’Atalanta. Il Club ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall’Amministratore Delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, nei confronti di un proprio dirigente e sottolinea la correttezza dimostrata da D’Amico, che ha evitato qualsiasi reazione. AS Roma sottoporrà l’accaduto agli organi competenti della giustizia sportiva per le opportune valutazioni”.

Foto: sito Roma